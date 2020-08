Netflix trumpft mit einer brandneuen Show auf! In den vergangenen Wochen konnten Fans von Teenie-Serien sich über viele Veröffentlichungen freuen: So bekam beispielsweise der deutsche Mega-Hit How To Sell Drugs Online (Fast) eine weitere Staffel und auch von The Kissing Booth gab es endlich eine Fortsetzung. Wer diese beiden Titel mochte, wird auch diese Neuheit feiern: "Teenage Bounty Hunters" erobert gerade Netflix!

Seit vergangenem Freitag können die Nutzer die abgedrehte Geschichte rund um Blair und Sterling Wesley verfolgen: Die beiden Schwestern arbeiten neben dem üblichen High-School-Drama als Kopfgeldjägerinnen – und bringen so eine Menge Action und Gefahr in ihr Leben! In den Hauptrollen sind die zwei Schauspiel-Newcomerinnen Maddie Phillips und Anjelica Bette Fellini zu sehen. Für beide Mädels ist es die erste große Rolle.

Doch auch das eine oder andere bekannte Gesicht ist Teil des Casts von "Teenage Bounty Hunters": Hottie Luke alias Spencer House ist vor allem wegen seiner Rolle in dem Teenie-Drama "The Society" kein unbeschriebenes Blatt. Darin verkörpert er den aufstrebenden Football-Star Clark. Auch Fans der Serie "Space Force" könnte er bekannt vorkommen: Hier spielt er die Sicherheitskraft Duncan Tabner.

