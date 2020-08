Die Drag-Szene trauert um Chi! Die US-amerikanische Travestiekünstlerin hatte sich in der achten Staffel der beliebten TV-Show RuPaul's Drag Race, sowie in der dritten Season von "RuPaul's Drag Race: All Stars" mit ihren unverkennbaren Looks und ihren imposanten Performances einen Namen gemacht. Doch jetzt machen traurige Nachrichten die Runde: Die berühmte Dragqueen Chi ist im Alter von 34 Jahren gestorben.

"Ein Engel! Ich kann es nicht glauben", verabschiedete sich jetzt unter anderem Jaida Essence Hall, die Gewinnerin der 12. Staffel von "RuPaul's Drag Race", von ihrer Freundin auf Instagram und trauerte: "Ruhe in Frieden, Chi . Du bist zu früh gegangen." Chi Chi hatte ihren Fans in den sozialen Medien zuvor mitgeteilt, dass sie mit einer schweren Lungenentzündung zu kämpfen habe und aus diesem Grund im Krankenhaus behandelt werde. "Betet für mich. Ich bin bald wieder da", meldete sie sich zuletzt.

Erst Ende Juli hatte sich die US-amerikanische Drag-Szene von einer Queen verabschieden müssen: Die YouTube-Bekanntheit Lady Red Couture starb im Alter von 43 Jahren. "Mein Herz ist gebrochen. Ich liebe dich", trauerte Chi Chi daraufhin in ihrem letzten Social-Media-Post um ihre Kollegin.

Getty Images Chi Chi DeVayne bei der Premiere der 8. Staffel von "RuPaul's Drag Race" im Februar 2016

Instagram / chichidevayneofficial Chi Chi DeVayne, US-amerikanische Dragqueen

Getty Images Chi Chi DeVayne im Februar 2016 in New York City

