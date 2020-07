Die Netz-Welt trauert um die Internet-Bekanntheit Lady Red Couture. In den vergangenen Jahren machte sich die Dragqueen durch ihre unvergleichbaren Auftritte in der erfolgreichen YouTube-Show "Hey Qween" einen Namen. Dabei stellte die Performerin sowohl tänzerisch als auch mit ihrer Stimme ihr Können regelmäßig unter Beweis. Jetzt folgen allerdings traurige Neuigkeiten: Lady Red Couture ist im Alter von 43 Jahren gestorben.

"Heute Morgen um 5 Uhr erhielt ich einen Anruf aus dem Krankenhaus, in dem mir mitgeteilt wurde, dass Lady Red gerade verstorben ist", teilte ihr Freund und "Hey Qween"-Schöpfer Jonny McGovern am vergangenen Samstag gegenüber The Sun mit. Zuvor soll sich der Gesundheitszustand von Lady Red Couture noch gebessert haben und sie durfte die Intensivstation verlassen. Kurz vor ihrem Tod erlitt die Beauty dann allerdings noch mal einen Rückfall. Aus welchem Grund die Dragqueen in einer Klinik behandelt werden musste, ist jedoch nicht bekannt.

Jonny hat sich nach dieser tragischen Nachricht offenbar gleich mit der Familie der Drag-Künstlerin in Verbindung gesetzt. “Ich habe mich gerade mit ihrer Mutter und Schwester getroffen. Wir sind geschockt. Wir sind am Boden zerstört”, erklärte er.

