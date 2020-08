Sie steht zu ihren Kurven! Lena Dunham (34) versetzte ihre Fans in den vergangenen Monaten das eine oder andere Mal in Sorge. Erst im vergangenen Jahr hatte die Schauspielerin preisgegeben, dass sie an dem Ehlers-Danlos-Syndrom – einer genetischen Bindegewebserkrankung – leidet. Doch davon will sich die Beauty nicht unterkriegen lassen: Im Netz teilte sie nun ein Clip, in dem sie ausgelassen ihren Körper in Szene setzt!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte sie vor wenigen Tagen ein kurzes Video von sich. Total ausgelassen und fröhlich tanzt die 34-Jährige darin in einem weißen Badeanzug mit der ziemlich provokanten Aufschrift "Sex". "Du kannst nicht einfach 'WAP' hören und dazu nicht abgehen", betitelte die US-Amerikanerin ihren Beitrag und lobte damit Cardi Bs (27) aktuellen Song. Bei dieser kurzen Aufnahme wird ganz deutlich: Die New Yorkerin fühlt sich in ihrem Körper pudelwohl.

Bereits in der Vergangenheit hat sich Lena für Body-Positivity eingesetzt. Im vergangenen Sommer hatte sie sogar ein Bild von sich geteilt, worauf sie splitterfasernackt posiert. "Jede Negativität, die auf dich zukommt, ist nur eine Ausrede, um dich noch mehr zu lieben, richtig?", hatte sie damals zu ihrem Beitrag geschrieben.

Instagram / lenadunham Lena Dunham im August 2020

Instagram / lenadunham Lena Dunham, Schauspielerin

Instagram / lenadunham Lena Dunham, Schauspielerin

