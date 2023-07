Mit Lily Collins: Auch "Polly Pocket" soll zum Film werden!

Die nächste Puppe kommt auf die große Leinwand! Mit "Barbie" bricht die Regisseurin Greta Gerwig (39) derzeit alle Rekorde – der Streifen rund um die beliebten Kinderspielzeuge Barbie und Ken, mit Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (42) in den Hauptrollen, führt derzeit sämtliche Kinohitlisten an. Nun soll an diesen Erfolg angeknüpft werden. Wie nämlich bekannt wird, plane der Spielzeughersteller Mattel auch Polly Pocket auf die große Leinwand zu bringen!

Wie Variety berichtet, stehe das nächste große Filmprojekt von Mattel in den Startlöchern. Die Mikropuppe Polly Pocket soll einen eigenen Spielfilm erhalten – und die Schauspielerin Lily Collins (34) stehe bereits als Titelheldin fest. Für Regie und Drehbuch zeige sich hingegen die Schauspielerin Lena Dunham (37) verantwortlich. Offenbar soll das Skript bereits fertig sein und die Produzenten sehr glücklich stimmen.

Neben ihrer neuesten Jobmöglichkeit als Polly Pocket ist Lily vor allem als Emily Cooper aus der Netflix-Serie Emily in Paris bekannt. Fans warten schon sehnsüchtig auf die Veröffentlichung der vierten Staffel. Aufgrund des Schauspielerstreiks mussten die Dreharbeiten allerdings um einige Wochen verschoben werden, wodurch sich das Erscheinungsdatum der neuen Folgen verzögert.

