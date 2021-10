Lena Dunham (35) schwebt im Liebesglück. Die Schauspielerin überraschte ihre Fans vor wenigen Tagen mit der Verkündung, dass sie und der Musiker Luis Felber heimlich geheiratet haben. Die "Girls"-Darstellerin und ihr Mann sind erst seit knapp einem Jahr ein Paar und machten ihre Beziehung auch erst vor wenigen Monaten öffentlich. Jetzt teilte Lena einen Einblick in ihre private Hochzeitszeremonie und zeigte ihr Brautkleid.

Vergangenes Wochenende gab die 35-Jährige ihrem Freund in einer geheimen Trauung das Ja-Wort. Jetzt teilte sie auf Instagram ein Bild von ihrer Hochzeit, das Teil eines großen Fotoshootings für Vogue war. Die Schauspielerin trug zu Beginn ein kurzes Kleid mit spitzenbesetzten Ärmeln, eine weiße Strumpfhose und gleichfarbige High Heels. Dazu kombinierte sie einen Schleier, der mit einer kleinen Schleife verziert war. Tatsächlich wechselte Lena im Laufe des Tages mehrmals das Outfit – nach ihrem Brautkleid begeisterte sie in einem Kleid mit Glitzer-Details und passendem Kopfschmuck. Anschließend trug sie ein speziell angefertigtes Dress, auf das ihr Hochzeitsporträt gemalt wurde. Alle drei Looks der Schauspielerin wurden vom Modemacher und Künstler Christopher Kane designt.

Unter den Gästen befanden sich auch einige große Stars – Taylor Swift (31), die schon lange Zeit eine gute Freundin von Lena ist, war sogar eine ihrer Brautjungfern, genauso wie der Tote Mädchen lügen nicht-Star Tommy Dorfman (29). Sie waren bei der Hochzeit von Kopf bis Fuß in Silber gekleidet und hielten während der Zeremonie individuell zusammengestellte Blumensträuße.

