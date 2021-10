Lena Dunham (35) blickt auf ihre Hochzeit zurück. Vergangene Woche hatte eine Quelle aus dem näheren Umfeld des Paares verraten, dass die "Girls"-Darstellerin ihrem Freund Luis Felber das Jawort gegeben habe. Nach nicht mal einem Jahr Beziehung hatten sich die beiden im August heimlich verlobt und schließlich in Anwesenheit von Taylor Swift (31) und Tommy Dorfman (29) geheiratet. Jetzt teilte Lena mit ihrer Community weitere Schnappschüsse von ihren Hochzeitsfeierlichkeiten.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Schauspielerin nun einige intime Aufnahmen des besonderen Tages und gestand, dass sie an dem Wochenende modetechnisch etwas durchgedreht sei. So trug die 35-Jährige am Abend vor der Trauung ein Kleid der Designerin Kelsey Randall, das aus Spitzentischdecken gefertigt worden war. Ihr Outfit für das gemeinsame Probedinner vervollständigte sie mit der "größten Haarschleife, von der ich nur träumen konnte". Zudem habe sie die verzierte Handtasche des Künstlers Paul Monroe, der in den Griff ein kleines Stück des Hochzeitsschleiers seiner verstorbenen Frau Greer Lankton integrierte, "das ganze Wochenende nicht aus der Hand gelegt".

Am Morgen nach ihrer Vermählung bezauberte Lena schließlich in einem weißen Babydoll-Kleid, von dem sie ein lässiges Spiegel-Selfie postete. Ihre gesamten Flitterwochen habe sie dann in einem blauen Strickkleid verbracht, das sie mit passender Unterwäsche kombiniert habe, um den niedrigen Temperaturen in England zu trotzen. Das Kleidungsstück stamme von dem in New York ansässigen Designer Puppets and Puppets.

Instagram / lenadunham Lena Dunham im September 2021

Instagram / lenadunham Lena Dunham im September 2021

Instagram / lenadunham Luis Felber und Lena Dunham im September 2021

