Lena Dunham (35) ist offenbar unter der Haube! Es ist noch gar nicht so lange öffentlich, dass die Girls-Schöpferin wieder vergeben ist. Erst im vergangenen Sommer hatte die Schauspielerin das erste Mal so richtig über ihren neuen Freund, den Musiker Luis Felber, gesprochen. Seine Identität enthüllte sie erst, als sie im August zum ersten Mal mit ihm auf einem Red Carpet erschien. Nun soll Lena ihrem Partner das Jawort gegeben haben!

Das bestätigte eine Quelle aus dem Umfeld des Paares gegenüber People: Am vergangenen Wochenende seien Lena und Luis vor den Traualtar getreten. Während die TV-Bekanntheit sich noch nicht zur Heirat äußerte, gab ihr Luis auf Instagram am Sonntag zumindest einen kleinen Hinweis auf ihr Glück: In seiner Story teilte der Musiker zwei lilafarbene Herzen und ein Alien-Emoji sowie den Song "This Will Be Our Year" (z.Dt. "Das wird unser Jahr") von der Band The Zombies.

Auch in einem Interview mit der New York Times hatte Lena in der Vergangenheit schon in den höchsten Tönen von ihrem Lover geschwärmt: "Ich bin so glücklich! Er ist die beste Person, die ich je getroffen habe!" Wie lange das Paar schon zusammen ist, ist nicht bekannt. Im vergangenen Januar hatte sich die 35-Jährige jedoch noch als Single bezeichnet. Hättet ihr gedacht, dass Lena und Luis so schnell heiraten würden? Stimmt ab!

Getty Images Lena Dunham und ihr Freund Luis Felber bei einer Filmvorführung in London im August 2021

Getty Images Lena Dunham im Dezember 2018

Instagram / lenadunham Lena Dunham, Luis Felber und ihr Hund im Juni 2021

