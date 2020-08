Traurige Nachrichten aus dem Hause Wontorra! Im Jahr 2016 hatte der bekannte deutsche Moderator Jörg Wontorra nach zwei gescheiterten Ehen seine Beziehung zu seiner Partnerin Susanne Bausch publik gemacht. Doch jetzt überschattete ein tragischer Vorfall das Familienglück, denn der Vater von Laura Wontorra (31) und seine Susanne trauern um ihr geliebtes Haustier: Die Labrador-Hündin Cavalli starb an den Folgen einer Vergiftung.

Die elfjährige Hundedame sei gestorben, weil sie einen vergifteten Köder gefressen habe, erklärte Jörg jetzt gegenüber Bild. "Ich sah, dass sie an etwas rumschnüffelte, es runterschluckte", erinnerte sich Jörg an den tragischen Vorfall, der sich vor anderthalb Wochen ereignet haben soll. Doch anfangs habe sich der 71-Jährige keine Gedanken gemacht. "Zuerst merkte ich nichts", berichtete er und beschrieb die Situation am darauffolgenden Tag: "Am nächsten Morgen wirkte Cavalli erschöpft und abwesend." Daraufhin habe seine Freundin Susanne den Familienhund in eine Tierklinik gebracht, in der das Haustier letztendlich an den Folgen einer Xylitol-Vergiftung verstarb.

Jörg war sich sicher: Seine geliebte Hündin sei vergiftet worden. "Das war ein gezielter Giftanschlag", vermutete er und fragte sich: "Wie kommt so eine große Menge Süßstoff in das Gebüsch vor unserem Haus?" Mittlerweile habe der Moderator eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt, in der Hoffnung, dass sich Zeugen finden.

Getty Images Jörg Wontorra und seine Tochter Laura Wontorra im Februar 2020

Getty Images Jörg Wontorra im Februar 2020 in Wiesbaden

Getty Images Jörg Wontorra (rechts) und seine Freundin Susanne Bausch

