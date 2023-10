Romantisch! So lernten sich Laura Wontorras Eltern kennen

Haben sie gemeinsam das Tanzbein geschwungen? Laura Wontorra (34) ist aktuell eine der gefragtesten deutschen Moderatorinnen. Unter anderem begleitet die Bremerin den Sternekoch Steffen Henssler (51) und seine Gäste durch seine Wettkampf-Show Grill den Henssler. Doch man bekommt nicht nur Einblicke in das Leben der Teilnehmer. Laura plaudert auch über ihr eigenes Privatleben. In Gedanken an ihre Kindheit verrät sie, wie sich ihre Eltern kennenlernten.

Die Eltern der 34-Jährige sind nicht unbekannt. Ihr Vater, Jörg Wontorra, ist ein bekannter Sportjournalist und Fußball-Talkshow-Moderator. Ihre Mutter Ariane ist heute als TV-Redakteurin zuständig. Doch wie Laura verriet, sah das mal ganz anders aus: "Meine Mutter ist dreimalige Weltmeisterin in lateinamerikanischen Tänzen, kein Scheiß, Formationstanz." In diesem Zusammenhang sollen sich auch ihre Eltern kennengelernt haben. 1988 heiratete das Tanzpaar – die Ehe brachte zwei Kinder, Laura und ihren Bruder Marcel hervor. Doch ein rhythmisches Tanzgefühl sei der Tochter nicht in die Wiege gelegt worden sein. Sie habe "null, zero Talent", gab die Moderationskünstlerin zu.

Laura schien wohl schon früh großes Interesse an der Arbeit ihres Papas gehabt zu haben. Kein Wunder also, dass sie später ebenfalls im Fußballbereich als Sprecherin Fuß fasste. Eine Zeit lang moderierte der Werder Bremen-Fan die UEFA-Europa-League-Spiele. Aber auch die 20. Staffel der Unterhaltungsshow "Deutschlands sucht den Superstar" wurde von ihr begleitet.

Anzeige

Grill den Henssler, Vox Steffen Henssler und Laura Wontorra bei "Grill den Henssler"

Anzeige

Getty Images Laura Wontorra bei DSDS 2023

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Laura Wontorra, DSDS-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de