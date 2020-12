Für Jörg Wontorra war der zweite Advent wohl alles andere als besinnlich. Nach 17 Jahren will der TV-Moderator in den Aufsichtsrat von Werder Bremen zurückkehren. Zuletzt äußerte der Journalist starke Kritik an der Geschäftsführung, die seiner Meinung nach nicht optimal aufgestellt sei. Zu dem Machtkampf mit Werder sollte er am Sonntag bei "Sky Sport News" ein Interview geben – dieses musste er jedoch absagen. Weil Jörg beim Golfspielen stürzte, musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegenüber Bild erklärte er: "Ich bin beim Suchen eines Golfballs ausgerutscht, gestrauchelt und dann drei Meter tief eine Böschung runtergefallen." Da der 72-Jährige mit der Stirn auf dem Schotter aufgeschlagen war, habe man die Wunde im Krankenhaus genäht und geklammert. "Wonti" soll nach dem Unfall erst einmal unter Schock gestanden haben. Mittlerweile hat er die Klinik aber wieder verlassen. Er werde sich nun erholen: "Jetzt geht es mir wieder gut. In zehn Tagen werden die Fäden gezogen", berichtete der Hobbysportler.

Wie genau es zu dem Vorfall kam, scheint er sich selbst nicht erklären zu können. "Ich bin ein geübter Ballsucher. So etwas ist mir noch nie passiert", stellte er fest. Trotz Wontorras harscher Kritik zeigte sich der Werder-Manager Frank Baumann nach dem Streit mit ihm gesprächsbereit. "Meine Kontaktdaten sind bekannt", sagte er zu Sky in Bezug auf Wontorras Aufsichtsratsbestrebungen.

Anzeige

Francesco Gulotta Jörg Wontorra beim Radio Regenbogen Award 2019

Anzeige

United Archives GmbH Jörg Wontorra, TV-Moderator

Anzeige

Tamara Bieber Jörg Wontorra bei ein Herz für Kinder 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de