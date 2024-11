In Spanien im Knast: TV-Moderator Jörg Wontorra verhaftet

Diese Woche holte den TV-Moderator Jörg Wontorra eine Straftat aus der Vergangenheit ein. Als er beruflich in Marbella ein Golf-Match zwischen Sportjournalisten und ehemaligen Fußballprofis organisierte, wurde er laut Bild plötzlich verhaftet. Beim Einchecken im Hard Rock Hotel wurde offensichtlich klar, dass gegen ihn eine Anzeige wegen eines Verkehrsdelikts in Spanien vorliegt. Gegen 7:45 Uhr standen die Beamten der Nationalen Polizei in seinem Hotel und nahmen ihn mit.

Ihm wurde alles abgenommen, ohne Handy und Brieftasche saß er in einem fremden Land im Knast und das nur, weil ihn die Mahnung nicht in Deutschland erreichte. Untergebracht wurde er in einer Zelle für Untersuchungshäftlinge. Nach drei Stunden holte ihn ein spanischer Anwalt mit einer Bürgschaft aus dem Knast. Gegenüber dem Magazin verriet er: "Ich habe schon viel erlebt. Aber dass ich mit 75 noch eine Knastzelle von innen sehe, hätte ich auch nicht erwartet."

Dass wegen eines Verkehrsdelikts eine Verhaftung stattfindet, ist laut dem Verkehrsanwalt Arndt Kempges sehr selten, kann aber wie in Jörgs Fall vorkommen. "Wenn wie üblich in einem schriftlichen Verfahren beispielsweise eine Geldbuße oder eine Vorladung festgelegt und per Post übermittelt wird, dann gibt es sogenannte Rechtsmittelfristen. Werden diese nicht eingehalten, kann eine Verhaftung die Folge sein", erklärt er. Das einzige Problem war also, dass der Moderator keinen gemeldeten Wohnsitz in Spanien hat und somit gar nichts von seiner Straftat wusste.

