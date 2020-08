Happy Birthday, Claudia Schiffer: Man kann es sich nur schwer vorstellen, aber das Supermodel feiert heute seinen 50. Geburtstag! Eigentlich wollte die Blondine Anwältin werden, doch 1987 wurde sie in einem Club von einem Model-Scout entdeckt und zu Probeaufnahmen nach Paris eingeladen. Aus diesem Grund verwarf sie ihre Pläne, Jura zu studieren. Die gebürtige Rheinbergerin hätte wohl keine bessere Entscheidung treffen können, denn: In den vergangenen drei Jahrzehnten legte Claudia eine beispiellose Modelkarriere hin!

Vor allem Karl Lagerfeld (✝85) war von der deutschen Beauty begeistert – er verhalf ihr zu ihren ersten Laufsteg-Jobs bei Chanel und bezeichnete sie als seine Muse. Und in den darauffolgenden Jahren lief Claudia für alle großen Modehäuser über die Laufstege in Paris, Mailand und New York. Ihr Erfolgsgeheimnis verdankte sie wohl ihrem Förderer: "Zu Beginn meiner Model-Zeit riet mir Karl Lagerfeld, ich solle einfach immer ich selbst sein und keine Energie darauf verschwenden, so sein zu wollen, wie andere mich gerne hätten", enthüllte sie vor zwei Jahren gegenüber dem Magazin ICON. Die Wahl-Londonerin war neben ihrer Modelkarriere auch ab und zu als Schauspielerin tätig. So hatte sie unter anderem Nebenrollen in "Richie Rich", "Black Out" und "Tatsächlich… Liebe".

Claudia hat aber nicht nur Glück im Job, sondern auch in der Liebe. Nachdem sie zuvor zwei Jahre mit David Copperfield zusammen gewesen war, ehelichte sie im Jahr 2002 den britischen Filmproduzenten und Regisseur Matthew Vaughn (49). Das Paar hat drei Kinder: einen 17-jährigen Jungen und zwei Mädchen, die 2004 beziehungsweise 2010 auf die Welt kamen.

Getty Images Claudia Schiffer, 1994

Getty Images Naomi Campbell, Claudia Schiffer und Elle MacPherson, 1995

Getty Images Claudia Schiffer und Karl Lagerfeld in Paris, 1995

Getty Images Claudia Schiffer und David Copperfield, 1994

Getty Images Claudia Schiffer mit ihrem Mann Matthew Vaughn und ihren Kindern

Getty Images Claudia Schiffer in München, 2016

