Claudia Schiffer ist neues Gesicht von Hailey Biebers Marke

Claudia Schiffer (54) ist zurück im Rampenlicht und überrascht ihre Fans als neues Gesicht von Rhode, der Beauty-Marke von Hailey Bieber (27). Nach einer längeren Auszeit kehrt das Supermodel wieder ins Rampenlicht zurück und präsentiert in der neu gestarteten Kampagne den "Barrier Butter"-Balsam. Die vielseitige Creme, die für Gesicht, Hals, Dekolleté und Hände gedacht ist, soll der Haut Feuchtigkeit spenden, ihr eine frische Strahlkraft verleihen und leichte Fältchen reduzieren. Das Instagram-Video zeigt Claudia in lässiger Lederjacke und mit schwarzer Sonnenbrille – sie hält selbstbewusst das Produkt in die Kamera. Dabei beeindruckt sie authentisch mit einem natürlichen, ungeschminkten Look.

Im Gespräch mit der amerikanischen Vogue plauderte Claudia auch über ihre persönlichen Beauty-Specials und verriet: "Eines der wichtigsten Dinge ist, immer saubere Hände zu haben, bevor man sein Gesicht berührt, um Bakterien und Schmutz fernzuhalten". Zudem verwende sie Gesichtstücher und Handtücher nur einmal, bevor sie gewaschen werden. Ein weiterer Schlüssel zu ihrer strahlenden Haut ist ihr gesunder Lebensstil: Zusätzlich zu einer kohlenhydratarmen Ernährung meidet Claudia Zucker und Milchprodukte und trinkt täglich bis zu vier Liter Wasser. "Es ist nicht einfach, aber ich habe mir angewöhnt, einen großen Becher bei mir zu haben, den ich mehrmals am Tag leere", erzählt sie.

Die Zusammenarbeit mit Hailey für Rhode ist für Claudia ein besonderes Projekt, da die Marke generationsübergreifende Schönheitsideale verkörpert. Mit ihrer unkomplizierten Pflegeroutine und dem Fokus auf hochwertige Produkte passt Claudia perfekt zum Image der Beauty-Linie. Claudia, die in den 90er-Jahren als eines der bekanntesten Supermodels der Welt galt, zeigt einmal mehr, dass Schönheit kein Alter kennt.

Hailey Bieber, Model

Claudia Schiffer, Model

