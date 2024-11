Claudia Schiffer gratuliert ihrer Tochter zum 20. Geburtstag

Claudia Schiffer (54) hat einen ganz besonderen Grund zum Feiern: Ihre Tochter Clementine Vaughn (20) ist 20 Jahre alt geworden. Diesen Anlass nutzt ihre berühmte Mutter direkt, um ihr rührend auf Social Media zu gratulieren. Auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal teilt Claudia gleich mehrere nostalgische Aufnahmen von sich und ihrer Tochter. Ein süßer Schnappschuss zeigt die mittlerweile erwachsene Frau als kleines Kind auf dem Arm ihrer Mama, die wiederum glücklich in die Kamera lächelt. Darunter formuliert das Model: "Meine alte Seele Clementine wird heute 20." Dahinter packt sie drei rote Herz-Emojis.

Des Weiteren schwärmt die 54-Jährige von den herausragenden Eigenschaften ihres Nachwuchses: "Sie ist leidenschaftlich, hartnäckig und neugierig, mit dem stärksten Selbstbewusstsein und Tiefe." Sie betont im Laufe des Textes unter anderem, dass Clementine alle um sich herum mit ihrer "ansteckenden Lebensfreude inspiriert." Natürlich gratulieren auch zahlreiche Follower unter dem Post, wobei eine Anmerkung auffallend häufig fällt: "Sie hat definitiv deine Gesichtszüge."

Claudia und ihr Partner Matthew Vaughn (53) haben neben Clementine noch zwei weitere gemeinsame Kinder: Caspar und Cosima. Wie sich in der Vergangenheit wiederholt zeigte, genießt die familienorientierte Berühmtheit gerne entspannte Ausflüge mit ihrem Nachwuchs. So sah man sie zuletzt bei einem Shopping-Bummel durch die Straßen von New York schlendern. Ihre beide Töchter begleiteten sie, und bereits zu diesem Zeitpunkt fiel auf, dass die zwei Teenies ihrer Model-Mama wie aus dem Gesicht geschnitten sind!

Instagram / claudiaschiffer Claudia Schiffers Tochter Clementine Vaughn

ActionPress Matthew Vaughn und seine Frau Claudia Schiffer bei der Premiere von "The King's Man"

