Claudia Schiffer genießt Mama-Tochter-Zeit mit Cosima

Claudia Schiffer (54) wurde kürzlich zusammen mit ihrer Tochter Cosima bei einem Shopping-Ausflug in Beverly Hills gesehen. Die 14-Jährige, die ihrer berühmten Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten ist, hielt sich dezent im Hintergrund, während die beiden Seite an Seite durch die Straßen schlenderten. Auf den Bildern, die OK! vorliegen, trägt Claudia ein auffälliges, langes Boho-Kleid mit verschiedenen Mustern und Rüschen, dazu braune Wildlederstiefel und eine goldene Halskette. Ihr blondes Haar fiel locker über ihren Rücken.

Ihre Tochter Cosima hingegen wählte einen entspannten Look aus blauen Jeans und grauem Hoodie, ergänzt durch einen auffälligen Gürtel mit Zebramuster. Die Supermodel-Ikone, die auch für ihre Rolle in "Tatsächlich…Liebe" bekannt ist, lebt mit ihrem Ehemann Matthew Vaughn (53) und ihren drei Kindern auf dem beeindruckenden Anwesen "Coldham Hall" in Suffolk. Dort teilt die fünfköpfige Familie ihr Zuhause mit vier Hunden, zwei Katzen und einigen Hühnern. Claudia, die auch Mutter von Clementine (20) und Caspar ist, sprach in einem Interview mit der Sunday Times über die "freundlichen Geister", die angeblich in ihrem geschichtsträchtigen Zuhause aus dem Jahr 1574 leben. Sie gab zu, dass sie sogar ein Medium engagierte, das bestätigte, dass es keinen Grund zur Sorge gebe: "Alle Geister sind friedlich."

Neben ihrem Familienleben teilt Claudia auch eine besondere Leidenschaft für Mode mit ihren beiden Töchtern. In einem Essay für den Guardian beschrieb sie, wie Clementine und Cosima begonnen haben, ihre sorgfältig gehüteten Vintage-Stücke zu tragen. "Ich habe so viele Teile über die Jahre aufgehoben, einschließlich meines Valentino-Hochzeitskleides", schrieb sie. Besonders beeindruckt zeigt sich das Supermodel von der Kreativität ihrer Töchter: "Ich liebe es, zuzusehen, wie sie ihre eigenen Outfits zusammenstellen. Für ihre Generation sind geteilte und nachhaltige Garderoben völlig selbstverständlich."

