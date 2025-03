So sexy posiert Claudia Schiffers Tochter Clementine im Netz

Clementine Vaughn (20), die Tochter von Supermodel Claudia Schiffer (54) und Filmregisseur Matthew Vaughn (54), sorgt erneut für Aufsehen. In einer Instagram-Story präsentiert sie sich in einem aufregenden schwarzen Badeanzug, der ihre Figur gekonnt in Szene setzt. Durch den tiefen Ausschnitt und Cut-outs an den Seiten der Bademode zeigt die 20-Jährige viel Haut. Dazu kombiniert sie ein gelbes Cap und gemusterte Shorts in Blau-Weiß. Wo genau die Aufnahme entstanden ist, bleibt unklar, aber die Kulisse wirkt sonnig und tropisch.

Dass der Promi-Nachwuchs ein sexy Bild in den sozialen Medien veröffentlicht, ist nicht das erste Mal. Bereits im November teilte sie einen Schnappschuss in besagtem schwarzen Badeanzug, der ihre Fans zum Schwärmen brachte. Auf dem Onlineportal gewährt Clementine ihren Bewunderern regelmäßig private Einblicke und hat sich inzwischen eine Plattform von rund 27.000 Followern aufgebaut.

Ob die junge Frau etwa bald in die Fußstapfen von Claudia tritt? Bereits als Baby zierte Clementine gemeinsam mit ihr das Cover der Vogue. Außerdem deutete ihre Mutter anlässlich ihres 20. Geburtstags in den sozialen Medien an, dass sie das Zeug dazu habe. "Sie ist leidenschaftlich, hartnäckig und neugierig, mit dem stärksten Selbstbewusstsein und Tiefe!", schwärmte die Familienmutter in einem rührenden Beitrag im Netz.

Instagram / clementinevaughn Clementine Vaughn, Tochter von Claudia Schiffer

Instagram / claudiaschiffer Claudia Schiffer (Mitte) posiert mit Emma Rogue (l.) und Tochter Clementine Vaughn, September 2023

