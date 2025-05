Kylie und Claudia Schiffer strahlen im gleichen Luxus-Bikini

Kylie Jenner (27) versetzte ihre Instagram-Follower diese Woche in Schnappatmung. Während ihres luxuriösen Urlaubs auf den Turks- und Caicosinseln posierte die The Kardashians-Bekanntheit in einem feuerroten Chanel-Bikini, der ursprünglich aus der Frühjahrskollektion von 1995 stammt. Das funkelnde Zweiteiler-Ensemble, besetzt mit silberfarbenen Schmucksteinen, wurde ursprünglich von Claudia Schiffer (54) auf dem Laufsteg getragen. Kylie teilte die lasziven Schnappschüsse und schrieb dazu: "Kein Ort, an dem ich lieber sein möchte". Fans bewundern nicht nur die Sinnlichkeit der Bilder, sondern auch die Modewahl: Das Bikini-Set wird als Vintage-Schatz geschätzt und kann heute für bis zu 13.000 Dollar [11.483 Euro] ergattert werden.

Claudia ließ es sich nicht nehmen, diesen besonderen Fashion-Moment aufzugreifen. Auf Instagram erinnerte das Topmodel an seinen Auftritt im selben Ensemble auf dem Chanel-Laufsteg in den 90er-Jahren. "Kylie Jenner funkelt in diesem atemberaubenden Bikini, den ich auf dem Chanel-Laufsteg im Frühjahr '95 getragen habe", kommentierte Claudia ihren Beitrag. Die deutsche Stilikone posierte damals mit einer diamantbesetzten Chanel-Bauchkette auf dem roten Teppich.

Beide Frauen werden im Netz für ihren heißen Bikini-Look gefeiert. "Einfach traumhaft schön" oder "Kylie, ich mag deinen sexy Bikini", lauten zwei begeisterte Stimmen unter dem Beitrag der Freundin von Timothée Chalamet (29). "Claudia, du hast Klasse und bist eine Naturschönheit" oder "Claudia trägt nicht nur Mode – sie ist Mode. Ein echtes Model in jeder Hinsicht, damals wie heute", meinen zwei User unter dem Beitrag der 54-Jährigen.

Getty Images Claudia Schiffer, 1994

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Mai 2025

