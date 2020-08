Diese traurige Nachricht schockiert immer noch seine Fans: Mitte August starb der YouTube-Star Landon Clifford mit gerade einmal 19 Jahren. Nur drei Monate vor seinem Tod wurden er und seine Frau Camryn zum zweiten Mal Eltern. In einem emotionalen Video klärt Camryn nun auf, wie ihr Mann verstorben ist: Landon habe jahrelang unter Depressionen gelitten und sich letztendlich selbst das Leben genommen!

In einem aufwühlenden YouTube-Video spricht die Witwe zum ersten Mal offen über den schweren Verlust. Solange die junge Mutter und ihr Ehemann sich kannten, habe Landon psychische Probleme gehabt und unter Ängsten und Depressionen gelitten. Mithilfe von Medikamenten habe er seine Krankheit in den Griff bekommen wollen. Doch die Pillen hätten es nur schlimmer gemacht, sodass er letztendlich abhängig davon wurde. Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter sei alles schlimmer geworden – Landon habe aber versucht, seine Tablettensucht zu überwinden. "Es sah aus, als ginge es bergauf", teilt Camryn im Netz mit.

Dem war aber nicht so. Am 13. August 2020 nahm sich der 19-Jährige das Leben. Er habe an diesem Abend – wie jeden Tag vor dem Schlafengehen – ein Bad nehmen wollen. 40 Minuten, nachdem Landon angeblich im Bad verschwunden war, schaute Camryn nach ihm. Doch er sei nicht auffindbar gewesen. Nach langer Suche fand sie den zweifachen Vater erhängt in der Garage. "Er war ein impulsiver Mensch und hat sich in diesem Moment vermutlich als eine Last für uns empfunden", versucht die Hinterbliebene die Tat ihres Mannes zu erklären.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / camandfam Landon Clifford mit seiner Tochter

Instagram / landon_clifford Landon Clifford, YouTuber

Instagram / camandfam Landon und Camryn Clifford



