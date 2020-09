Süße Mutter-Freuden bei Sabrina Bryan (35)! Die blonde Schauspielerin ist vor allem durch ihre Rolle in der Filmreihe "Cheetah Girls" bekannt. Dort verkörperte sie die quirlige Dorinda Thomas. Privat fand die Beauty ihr Glück in Account Manager Jordan Lundberg. Die beiden gaben sich im Oktober 2018 das Ja-Wort und verkündeten Anfang 2020, dass sie Nachwuchs erwarten. Sabrina und ihr Liebster gaben jetzt bekannt – ihr Baby ist schon auf die Welt gekommen.

Die Schauspielerin habe die Geburt ihrer Tochter nun gegenüber US Weekly bestätigt. Vor einigen Monaten verriet Sabrina dem Magazin bereits, dass sie am 31. Dezember 2019 morgens herausgefunden habe, dass sie in freudiger Erwartung sei. Ihrem Mann wollte sie die frohe Botschaft erst Silvesterabend offenbaren: "Das war der längste Tag meines Lebens."

Auf ihren Social-Media-Kanälen äußerte sich Sabrina bislang noch nicht zur Geburt ihrer Prinzessin. Auch der Name der Tochter ist noch nicht bekannt. Aber wenn man sich die zahlreichen Schwangerschafts-Posts anschaut, wird das erste Mama-Update sicher nicht lange auf sich warten lassen.

Anzeige

Instagram / sabrina.bryan Sabrina Bryan und Jordan Lundberg

Anzeige

Instagram / sabrina.bryan Sabrina Bryan und Jordan Lundberg

Anzeige

Instagram / sabrina.bryan Sängerin Sabrina Bryan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de