Sabrina Bryan ist schwanger! Im Oktober 2018 trat die Schauspielerin vor den Altar und gab ihrem Mann Jordan Lundberg das Jawort. Jetzt überraschte die "Cheetah Girls"-Darstellerin ihre Fans mit einer besonders erfreulichen Nachricht: Das Paar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im Netz hält die schwangere Beauty ihre Follower mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Jetzt verriet die 35-Jährige sogar schon das Geschlecht ihres noch ungeborenen Kindes!

"Unsere Liebesgeschichte geht weiter. Das Abenteuer von Baby Lundberg", verkündete Sabrina am vergangenen Freitag stolz via Instagram. Das Bild zeigt die werdenden Eltern mit einem strahlenden Lächeln und dem Ultraschallbild ihres Sprösslings in der Hand. Gegenüber People verrieten die werdenden Eltern sogar, dass sie ein Mädchen erwarten. Um ihre Freunde und Familie einzuweihen, feierte das Duo bereits vor wenigen Tagen eine große Gender-Reveal-Party, bei der sie das weibliche Geschlecht ihres Babys mit rosafarbenem Konfetti verkündeten.

Sabrina kann die Geburt ihrer Tochter kaum erwarten: "Ich kann all die Schleifen, Tutus und Tanzschuhe kaum abwarten", verriet sie während ihrer Teilnahme in der fünften Staffel von Dancing with the Stars. Und auch Gatte Jordan kommt schon jetzt nicht mehr aus dem Schwärmen: "Wir sind schon so verliebt in unser kleines Mädchen!"

