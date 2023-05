"Cheetah Girls"-Star Sabrina Bryan ist wieder Mama geworden

Sabrina Bryan (38) ist erneut Mama geworden! Die "Cheetah Girls"-Schauspielerin machte im November vergangenen Jahres öffentlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner Jordan Lundberg erneut ein Kind erwartet. Ihre erste Tochter Comillia Monroe, die vor rund zweieinhalb Jahren auf die Welt kam, darf sich also über ein Geschwisterchen freuen! Nun war es auch endlich so weit: Sabrinas zweites Kind hat das Licht der Welt erblickt.

Das bestätigen die frischgebackenen Zweifacheltern gegenüber People. "Ich habe einmal kräftig gepresst, und drei Minuten später, beim zweiten Pressen, war er da", berichtet Sabrina. Dieses Mal dürfen sich die beiden über einen Sohn freuen. Er trägt den Namen Ledger Grey und wurde am 2. Mai in Kalifornien geboren. "Wir haben daran gearbeitet, unsere Familie zu vervollständigen, und Ledger Grey kam zum perfekten Zeitpunkt auf die Welt. Jordan und ich fühlen uns so gesegnet und sind unglaublich glücklich", schwärmt Sabrina außerdem.

Die zweite Schwangerschaft war für die 38-Jährige um einiges einfacher und weniger stressig als die erste. "Ich war im ersten Trimester erschöpft und einem Kleinkind hinterherzujagen war manchmal eine Herausforderung, aber ich war fest entschlossen, meinen Stress- und Angstpegel niedrig zu halten", erklärt Sabrina.

Anzeige

Instagram / sabrina.bryan Sabrina Bryan mit ihrem Mann und ihrer Tochter, August 2021

Anzeige

Instagram / sabrina.bryan Sabrina Bryan mit ihrem Mann und ihrer Tochter, Juli 2022

Anzeige

Instagram / sabrina.bryan Sabrina Bryan mit ihrer Tochter, Juni 2022

Anzeige

Was sagt ihr zu dem Namen von Sabrinas Sohn? Er klingt total schön! Na ja, nicht mein Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de