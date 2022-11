"Cheetah Girls"-Star Sabrina Bryan erwartet erneut Nachwuchs

Süße Neuigkeiten von Sabrina Bryan (38)! Die Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Rolle in der Filmreihe "Cheetah Girls" bekannt. Seit Oktober 2018 ist die 38-Jährige schon mit dem Account Manager Jordan Lundberg verheiratet – 2020 wurden sie erstmals Eltern. Vor wenigen Monaten feierte ihre Tochter Comillia Monroe dann schon ihren zweiten Geburtstag. Nun gab Sabrina bekannt, dass sie wieder schwanger und Kind Nummer zwei auf dem Weg ist.

Mithilfe eines Instagram-Posts teilte sie die glückliche Nachricht mit der Öffentlichkeit. In dem Foto steht ihre Tochter in einem rosafarbenen Kleid, auf dem "große Schwester" steht, im Disneyland. Dabei hält sie das Ultraschall-Bild ihres Geschwisterchens in der Hand und grinst in die Kamera. "Ich habe mir etwas gewünscht und es wurde wahr: Ich werde eine große Schwester!", schrieb die Mutter unter das Bild und sprach im Namen ihrer Tochter.

Mit der kleinen Monroe haben die Schauspielerin und ihr Mann schon schwierige Zeiten durchlebt. Nur zwei Wochen nach ihrer Geburt erkrankte das kleine Mädchen an Meningitis und musste eine Weile auf der Kinderintensivstation verbringen. Jedoch ging es ihr mit der Zeit besser und sie durfte das Krankenhaus schließlich verlassen. "Wir sind so dankbar, denn es hätte so viel schlimmer sein können. Wir haben eine Kriegerprinzessin bekommen", sagte Sabrina damals.

Instagram / sabrina.bryan Sabrina Bryan mit ihrem Mann und ihrer Tochter, Juli 2022

Instagram / sabrina.bryan Sabrina Bryan mit ihrer Tochter, Juni 2022

Instagram / sabrina.bryan Sabrina Bryan mit ihrem Mann und ihrer Tochter, August 2021

