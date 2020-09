Lloyd Cafe Cadena hat sich mit seinen humorvollen Videos und regelmäßigen Vlogs einen Namen in den sozialen Medien gemacht – und war mit seinen Internetauftritten nicht nur erfolgreich, sondern auch beliebt: Über seine beiden Kanäle auf der Videoplattform YouTube verfolgten insgesamt über acht Millionen Fans das Leben des Webstars. Doch jetzt machte diese traurige Nachricht die Runde: Lloyd ist im Alter von nur 26 Jahren überraschend gestorben.

"Schweren Herzens und mit großer Trauer geben wir den frühzeitigen Tod unseres geliebten Bruders Lloyd Cafe Cadena bekannt", teilten seine Angehörigen jetzt in Form eines Statements auf Facebook mit. "Möge man sich an ihn für all die Freude und das Lachen, das er mit der Welt geteilt hat, erinnern", wünschte sich die Familie. Die Umstände des überraschenden Todes sind bis jetzt nicht bekannt.

Nicht nur Lloyds Angehörige, auch seine riesengroße Netz-Community trauert um ihn. "Das bricht mir das Herz. Du hast so viele Menschen so glücklich gemacht und viele Leben, einschließlich meinem, berührt" oder auch "Du warst meine größte Inspiration! Ruhe in Frieden, Lloyd", spendeten zwei Fans ihre Anteilnahme.

Instagram / lloydcafecadena Lloyd Cafe Cadena, YouTube-Star

Instagram / lloydcafecadena Lloyd Cafe Cadena im Mai 2020

Instagram / lloydcafecadena Lloyd Cafe Cadena im Januar 2020

