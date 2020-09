Lloyd Cafe Cadena wurde nur 26 Jahre alt – der beliebte YouTuber starb vergangenen Freitag plötzlich. Woran der Netz-Star verstorben ist, der auf der Webvideo-Plattform mit seinen Videos auf seinem Hauptkanal stolze 5,56 Millionen Abonnenten gesammelt hat, war bislang unklar. Jetzt äußerten sich jedoch die Angehörigen des gebürtigen Filipinos auf Social Media: Lloyd erlag kurz nach einer positiven COVID-19-Diagnose im Schlaf einem Herzinfarkt.

Auf Facebook veröffentlichte die Familie des verstorbenen Vloggers ein emotionales Statement, in dem sie die Todesursache bekannt gaben. Demnach sei Lloyd am 1. September mit hohem Fieber und trockenem Husten in eine Klinik eingeliefert worden – zwei Tage später sei ein Corona-Test positiv ausgefallen. "Seine Vitalwerte waren in Ordnung und er hatte keine Beschwerden", beschrieben seine Verwandten, die daraufhin alle in Quarantäne kamen. Sein Gesundheitszustand habe sich aber rasch verschlechtert: "Einen Tag später war er früh morgens nicht mehr ansprechbar und sehr blass. Wie uns der Arzt mitteilte, erlitt er im Schlaf einen Herzinfarkt."

Am Sonntag wurde der YouTuber eingeäschert – seine Asche befindet sich im Haus seiner Eltern. Abschließend möchte Lloyds Familie seiner Fangemeinde für ihre Anteilnahme danken: "Es gibt keine Worte für eure unzähligen Gebete und euer Mitgefühl, das unserer Familie in dieser schweren Zeit entgegengebracht wurde."

Instagram / lloydcafecadena Lloyd Cafe Cadena, YouTube-Star

Instagram / lloydcafecadena Lloyd Cafe Cadena im April 2020

Instagram / lloydcafecadena Lloyd Cafe Cadena, YouTuber

