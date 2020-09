Hat es sich Henrik Stoltenberg mit dieser Aktion bei seiner Love Island-Partnerin Aurelia Lamprecht verspielt? Nach dem Einzug der beiden Granaten Max Bartel und Giulio Ehses stand auf der Liebesinsel prompt die nächste Challenge ins Haus: Diesmal sollten die männlichen Bewohner den Ladys Komplimente machen – und zwar in Form von Schildern, die sie der zutreffenden Dame umhängen sollten. Dabei machte sich Henrik bei seinem Flirt Aurelia aber alles andere als beliebt – geht das der brünetten Beauty nun zu weit?

In Sachen Authentizität konnte Aurelia bei ihrem Henrik offenbar besonders punkten. "Ich glaube, dass sie vom Gefühl her hier die ehrlichste ist", erklärte der Personal Coach seine Entscheidung. Ein süßes Kompliment – hätte der 23-Jährige zuvor nicht das Schild der "Sexysten Frau" samt Wangenkuss an Mitstreiterin Melina Hoch vergeben. Für Aurelia eine folgenschwere Entscheidung. "Alter, ich bin abgefuckt. Der kann mich am Arsch lecken", flüsterte sie Flirt-Kollegin Anna Iffländer enttäuscht zu. Die bösen Blicke blieben auch den anderen Jungs nicht verwehrt. "Du musst gleich mit Aurelia reden. Die kotzt gerade richtig ab", riet Tim seinem Kumpane.

Wenig später suchte Henrik tatsächlich das Gespräch mit Aurelia. "Ich wollte dir eigentlich so schöne Sachen sagen, aber ich habe so verkackt", gestand der Hottie. Doch die Entschuldigung und anschließende Umarmung ließen die 23-Jährige hinter ihrer XXL-Sonnenbrille völlig kalt – zumindest vorerst. Nach einigen Minuten ließ sich die Schönheit dann doch weich kriegen und verzieh Henrik: "Ist okay!" Und damit noch nicht genug: Nach einer innigen Kuscheleinheit fiel zwischen den beiden sogar der erste Kuss!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI Die "Love Island"-Kandidatinnen

RTLZWEI Henrik und Aurelia bei "Love Island"

RTLZWEI Henrik und Aurelia bei "Love Island"

RTLZWEI Henrik und Aurelia bei "Love Island"

RTLZWEI Aurelia und Henrik

