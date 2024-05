Cringe? So kommt "Let's Dance"-Babygeschlechtsverkündung an!

Bei der diesjährigen Profi-Challenge von Let's Dance verkündeten Patricija (29) und Alexandru Ionel (29) das Babygeschlecht ihres zweiten Kindes – und lüfteten gleichzeitig das Geheimnis, dass sie nicht nur ein, sondern gleich zwei Babys erwarten! Doch während dieser Moment für das Paar sehr emotional war, kam er bei den Zuschauern eher weniger gut an. "Da sind mir die Ionels richtig sympathisch geworden die letzten zwei Staffeln und jetzt sind sie drauf und dran, das wieder zu verkacken. Unangemessen und too much", schreibt beispielsweise ein Fan auf X. Dem schließen sich weitere Nutzer an. "Finds fürchterlich und megacringe" und "Ich kann mit diesem Gender Reveal Zeugs nichts anfangen" lauten die Kommentare. Vor allem aber Motsi Mabuses (43) Gesichtsausdruck ist einigen Zuschauern hängen geblieben. "Motsi findet das doch auch alles seltsam, oder deute ich das falsch?", fragt sich ein User. Ein anderer fügt hinzu: "Motsi findet das auch eher so semi."

Und wie sieht die Meinung der Promiflash-Leser aus? Die spaltet sich eher von denen aus dem Netz! Aus einer aktuellen Umfrage [Stand: 01. Juni, 00:25 Uhr] geht hervor, dass 669 von 940 Lesern (71,2 Prozent) es superschön fanden, dass die beiden Tänzer die Enthüllung mit ihren Fans teilten. Dagegen sind nur 271 Zuschauer (28,8 Prozent) der Meinung, dass es cringe war und überhaupt nicht gepasst hat.

Die Verkündung der Geschlechter fand nach Patricija und Alexandrus erstem Auftritt statt: Sie tanzten einen Mix aus langsamem Walzer, Tango, Slowfox sowie Freestyle zu Johannes Brahms "Lullaby", "Palladio" von Karl Jenkins (80) und "Real Love" von Tom Odell (33). Kurz nach ihrer Darbietung flog blaues Konfetti über das Tanzparkett – doch die Kanone knallte zweimal und schoss auch noch pinkes Konfetti ab! "Es werden Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen", verkündete Moderatorin Victoria Swarovski (30) daraufhin.

Getty Images Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin

Instagram / bellatricija Alexandru und Patricija Ionel, "Let's Dance"-Profitänzer

