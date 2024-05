Möchte Stephen Dürr irgendwann noch einmal ins Reality-TV?

Stephen Dürr (49) wurde 1994 durch seine Rolle als Till Weigel in der Serie Unter uns bekannt. Seitdem war der Schauspieler immer wieder auf den Bildschirmen zu sehen und nahm auch bei ein paar Reality-TV-Formaten teil: 2022 war er beispielsweise mit seiner Frau Katharina Dürr im Sommerhaus der Stars. Auf dem Bild-Renntag 2024 verriet der 49-Jährige gegenüber Promiflash, ob er sich vorstellen kann, noch mal ins Reality-TV zu gehen: "Also Reality-Formate finde ich schon ziemlich heiß."

Stephen erklärt: "Ich muss jetzt nicht in jedes [Format] rein, um ehrlich zu sein. Idealerweise so ein Paar-Format, in dem ich mit Katharina performen kann." Einwände gegen eine Show hätten Katharina und er grundsätzlich aber keine. "Wir gucken das ja alles selber", fügte der Promi Big Brother-Teilnehmer hinzu. Schon 2012 probte der Star für einen Auftritt beim RTL Turmspringen. Dieser kam jedoch nie zustande: Mitten im Training verletzte sich der TV-Star so hart, dass er im Krankenhaus landete. Es folgten sogar drei Monate Reha.

Seit diesem Jahr hat sich Stephen auch als Schlagersänger ausprobiert. Erst vor Kurzem erschien sein Song "Geile Leute". Doch wie ernst ist es dem Hamburger mit der Musik? Bei der Fashionshow von Eric Sindermann (35) erzählte der Familienvater im Promiflash-Interview: "Ich nehme das alles überhaupt nicht ernst. Ich nehme schon meinen Job ernst und bin zu dem Termin da und bin auch verbindlich, aber am Ende des Tages habe ich kein großes Ziel, sondern möchte einfach nur eine schöne Zeit verbringen."

RTL / Stefan Gregorowius Katharina und Stephen Dürr, Sommerhaus-Bewohner 2022

Stephen Dürr Stephen Dürrs Single-Cover

