Alles aus: Joe Jonas und Stormi nach sechs Monaten getrennt!

Das war's zwischen Joe Jonas (34) und seiner Freundin Stormi Bree Henley (33)! Nach knapp sechs Monaten sollen die beiden ihre Beziehung auf Eis gelegt haben, wie eine Quelle gegenüber Us Weekly bestätigt. "Joe hat einen sehr vollen Terminkalender mit seinen Kindern und seiner Karriere, sodass sein Liebesleben vorerst in den Hintergrund treten muss", erklärt der Insider und fügt hinzu: "Wenn die richtige Person auftaucht, wird er sich definitiv Zeit für sie in seinem Leben nehmen. [...] Er hat nicht das Bedürfnis, sich in eine Beziehung mit jemandem zu stürzen. Wenn es passiert, dann passiert es." Demnach habe der Sänger derzeit aber ein "sehr erfülltes Leben".

Die Trennung der beiden kommt, nachdem das Jonas Brothers-Mitglied und die Schauspielerin ihre Beziehung erst im vergangenen März bestätigt hatten. Zusammen besuchten sie ein Sportevent in Australien und konnten dort die Finger nicht voneinander lassen. Auf Fotos, die unter anderem durch Daily Mail veröffentlicht wurden, schienen Joe und Stormi eine Menge Spaß zu haben: Sie genossen ein Bowls-Spiel, lachten – und küssten sich total leidenschaftlich!

Spekulationen um die beiden entstanden, als die Schwägerin des 34-Jährigen, Priyanka Chopra (41), Anfang des Jahres ein mittlerweile gelöschtes Foto der beiden auf Social Media veröffentlichte. Danach wurden Joe und Stormi immer wieder zusammen gesichtet, beispielsweise in Urlaubsorten wie Cabo San Lucas und Aspen. Damals offenbarte ein Informant gegenüber US-Magazin, die Beziehung der beiden sei noch "sehr neu", aber sie seien "glücklich" und "offen dafür, zu sehen, wie es weitergeht". Nur zwei Monate später erzählte eine andere Quelle, die Romanze der beiden werde "ernster" – jetzt gehen Joe und Stormi aber getrennte Wege.

Getty Images Joe Jonas im März 2022

Instagram / stormibree Stormi Bree Henley, Model

