Colton Underwood und Jordan wissen nicht, wer Baby zeugte!

Colton Underwood (32) und sein Partner Jordan C. Brown werden zum ersten Mal Eltern. Der Wonneproppen wird von einer Leihmutter ausgetragen. Der Samen dafür kommt von beiden Papas, aber wer genetisch gesehen der Vater des ersten Kindes ist, wissen der Ex-US-Bachelor und sein Liebster nicht. "Wir haben unseren Arzt gebeten, dass er den gesündesten Embryo einsetzen soll. Und dann beim nächsten die Genetik austauschen", erklärt Colton zu Gast bei "The Most Dramatic Podcast Ever with Chris Harrison". Das bedeutet, dass die Familienplanung mit Baby Nummer eins noch nicht abgeschlossen ist. Das "andere Sperma" solle dann für das Geschwisterchen sein.

Ihre Familie so zu planen, habe für Colton und Jordan auch einen guten Grund. Das Paar wolle vermeiden, unangenehme Fragen gestellt zu bekommen. "Ich habe eine gute Chance, es erkennen zu können, aber wir haben das getan, um uns zu schützen. Ich wollte nicht, dass die Leute auf der Straße fragen: 'Von wem ist es denn?'", erklärt der 32-Jährige. Für ihn und seinen Mann sei es nämlich ihr gemeinsames Kind. Moderator Chris kann den TV-Star aber beruhigen: "Egal, mit wem euer Kind unterwegs ist, sie werden sagen: 'Oh mein Gott, er sieht genauso aus wie du!'"

Bevor Colton mit seinem Jordan den Richtigen fand, hatte er als Rosenverteiler im TV seine große Liebe gesucht. Mit seiner Gewinnerin Cassie Randolph war er danach auch ein paar Monate zusammen gewesen. Nach der Trennung folgte das Coming-out und mit Jordan wagte der ehemalige Footballprofi dann sogar den Weg vor den Altar: Im Mai vergangenen Jahres läuteten die Hochzeitsglocken. Gegenüber People gaben die beiden sogar ein paar Details zur Feier preis: "Am Tag unserer Zeremonie haben wir eine Poolparty mit Disco-Thema." Rund 200 Gäste feierten ganze drei Tage im sonnigen Kalifornien mit.

Getty Images Colton Underwood im November 2021 in West Hollywood

Getty Images Colton Underwood und Jordan C. Brown im November 2021

