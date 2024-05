Etwa wegen Ben? Jennifer Lopez sagt geplante Sommertour ab!

Was ist nur bei Jennifer Lopez (54) los? Derzeit brodelt die Gerüchteküche: Die Sängerin und ihr Ehemann Ben Affleck (51) sollen in einer Liebeskrise stecken! Inmitten dieser Schlagzeilen bereitete sich die "Let's Get Loud"-Interpretin eigentlich für ihre große Tour "THIS IS ME...LIVE" vor – doch jetzt die News: J.Lo sagt ihre Tour ab! "Ich bin untröstlich und am Boden zerstört, weil ich euch im Stich gelassen habe. Bitte wisst, dass ich das nicht tun würde, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es absolut notwendig wäre. Ich verspreche, dass ich es wieder gutmachen werde und wir alle wieder zusammen sein werden", lässt die Beauty ihre Fans in ihrem Newsletter On The JLo wissen.

Ein offizielles Statement von Live Nation liegt ebenfalls vor: "Jennifer nimmt sich eine Auszeit, um bei ihren Kindern, ihrer Familie und engen Freunden zu sein." Die 54-Jährige zieht derzeit also ihre Liebsten und Engsten vor. Der Zeitpunkt dürfte einigen Fans komisch vorkommen: Zieht sich die in New York geborene Musikerin etwa wegen Ben und der angeblichen Krise zurück?

Denn Insider meinen, dass auch die Vorbereitungen für ihre Tour einen Keil zwischen ihr und Ben getrieben habe. Laut Us Weekly sei Jennifer nach den Proben immer total "erschöpft" gewesen – die anfängliche Verliebtheit sei zudem verschwunden. "Sie hat begonnen, ihre Arbeitsverpflichtungen hochzufahren, was Ben zermürbt", heißt es weiter. Denn der Schauspieler bevorzuge mittlerweile ein ruhigeres Leben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez beim "Atlas" Mexiko City Fan Event im Mai 2024

Anzeige Anzeige

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, J.Lo bläst ihre Tour wegen Ben ab? Ja, da bin ich mir sicher. Nee, das muss andere Gründe haben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de