Paardebüt: Jaden Smith und Sab Zada strahlen bei Premiere!

Jaden Smith (25) und Sab Zada (24) geben ihr erstes Paardebüt! Der Schauspielersohn und das Model wurden das erste Mal 2020 zusammen gesichtet – so richtig bestätigten sie ihre Beziehung aber erst Anfang des Jahres. Jetzt machen sie ihre Liebe auf dem roten Teppich offiziell! Auf der Premiere von "Bad Boys: Ride or Die", dem Film seines Vaters Will Smith (55), posieren Jaden und seine Freundin gemeinsam – und sehen dabei richtig schick aus. Der "Karate Kid"-Darsteller trägt eine weite schwarze Cargohose mit einem weißen Hemd und einer schwarzen Krawatte, darüber wirft er eine schwarze Weste. Sab daneben ist perfekt auf ihren Partner abgestimmt: Auch sie ist in Schwarz gekleidet und strahlt in einem schulterfreien Korsettkleid.

Vor ihrem Auftritt auf dem roten Teppich machten Jaden und Sab ihre Beziehung aber schon in den sozialen Medien offiziell. Im Februar teilte der Bruder von Willow Smith (23) ein Bild auf X, welches die beiden Arm in Arm vor einem Spiegel zeigte – während seine Liebste lächelte, schaute Jaden jedoch etwas verwirrt. Es ist aber nicht das einzige Foto, das der Schauspieler veröffentlichte: Er postete außerdem Schnappschüsse, auf denen sie stolz glitzernde Grillz präsentierten oder im Park kuschelten.

Ob die beiden tatsächlich ein Paar sind oder nicht, war in der Vergangenheit jedoch etwas unklar. Im Juni 2023 wurde Jaden nämlich bei einer innigen Knutscherei erwischt – aber nicht mit Sab, sondern mit der Influencerin Paola Locatelli (20)! Nur zwei Monate später schien der Musiker aber wieder happy mit der 24-Jährigen zu sein. Paparazzi lichteten das Paar am Strand in Malibu ab. Auf Fotos, die Daily Mail veröffentlichte, ließen sie es sich in der Sonne gut gehen, hielten Händchen und küssten sich.

Twitter / @jaden Jaden Smith und Sab Zada

Instagram / paolalct Paola Locatelli, Influencerin

