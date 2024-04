Aurelia Lamprechts Vater erkennt die Vaterschaft endlich an

Aurelia Lamprecht kann endlich aufatmen! Seit einiger Zeit versucht die Ex-Love Island-Kandidatin ihren entfremdeten Vater dazu zu bewegen, seine Vaterschaft anzuerkennen. Der Wunsch führte sie letztendlich sogar vor Gericht. Nun gibt die Beauty ein positives Update auf Instagram: Der Kolumbianer erkennt die Vaterschaft endlich an. "Wir sind alle zusammen in den Gerichtssaal und die Richterin fragte ihn, ob ihm bewusst ist, warum er hier ist und dass es um eine Vaterschaftsanerkennung geht. Dann wurde er gefragt, ob er damit einverstanden ist und er meinte: 'Ja'. Dann fragte die Richterin ihn noch, ob er auch zustimmt, dass er mein Vater ist und dem stimmte er auch ohne Widerrede zu", erklärt sie.

Für Aurelia sei die plötzliche Anerkennung ihres Vaters sehr überraschend gekommen, wie sie zudem berichtet: "Ich muss sagen, dass wir alle sehr schockiert waren, weil er sich ja 27 Jahre dagegen gewehrt hatte und dann auf einmal war das Ganze mit zweimal 'Ja' beendet." Obwohl ihr Vater vor Gericht anwesend gewesen sei, habe sie jedoch kein Wort mit ihm gewechselt. "Meine Intention war es nicht, Kontakt zu meinem Vater aufzunehmen oder irgendwas Finanzielles von ihm zu wollen, sondern einzig und allein die Vaterschaftsanerkennung", stellt sie klar.

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres hatte die Reality-Bekanntheit auf Instagram verraten, dass das Thema ihr sehr zu schaffen macht. "Für mich war es immer schlimm, dass ich auf Dokumenten keinen Vater habe. Es ist grausam", gestand sie damals ehrlich und offenbarte, dass sie lange Zeit keine Kraft gehabt habe, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Aurelia Lamprecht, TV-Bekanntheit



