Liebe noch da? Tränen bei "Let's Dance"-Ekat und Ex Paul!

Ekaterina Leonova (37) und Paul Lorenz (37) wollen die heutige Profi-Challenge bei Let's Dance gemeinsam gewinnen. Was einige vielleicht noch nicht wissen: Die beiden Tänzer waren tatsächlich mal ein Paar. Die einstige Beziehung wollen sie heute Abend mit einem Mix aus Tango, Slowfox und Tango Argentino vertanzen. Zuvor geben Ekat und Paul tiefe Einblicke in ihre einstige Liebe und Trennung – dabei fließen sogar Tränen. "Mich hat es härter getroffen als sie", verrät der Blondschopf – doch die Beauty widerspricht ihm: "Ich verarbeite alles in mir selbst und ich bin nicht eine Person, die alles nach außen trägt." Jahrelang waren sie eine Einheit – fünf Jahre auch ein Tanzpaar: "Dann kam die Trennung privat und dann ging es als Tanzpaar auch nicht mehr weiter."

Die Gefühle von damals bringen sie nun aufs Tanzparkett. Ihr Auftritt war von dem Film "Mr. & Mrs. Smith" inspiriert. "Wir denken an Mr. and Mrs. Smith, zwei Menschen, die nicht mit- und ohneeinander können", schildert Ekat. Die Emotionen kommen rüber, denn auf X rasten die Zuschauer förmlich aus. "Das tut ja gerade übelst weh, das zu sehen" und "Das berührt mich sehr. Die beiden haben eindeutig eine ganz besondere Verbindung" oder "Krass. Da ist doch noch voll das Knistern zwischen Ekat und Paul", lauten nur drei der zahlreichen Postings.

Nach dem Liebes-Aus herrschte wohl zunächst böses Blut: "Ich war nicht immer auf ihrer Seite", gibt Paul ehrlich zu, während Ekaterina total emotional wird. Anscheinend hatten sie ein großes Kommunikationsproblem. Denn nach ihrer Performance betont die gebürtige Russin: "Leute, sprecht miteinander, kommuniziert, dann könnt ihr viele Beziehungen retten."

Getty Images Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Panama Pictures / ActionPress Paul Lorenz, Profitänzer bei "Let's Dance"

