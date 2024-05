Anna-Maria Ferchichi nimmt Schwiegertochter in spe in Schutz

Anna-Maria Ferchichi (42) zählt die Freundin ihres ältesten Sohnes Montry Lewe schon längst zur Familie. In ihrer Instagram-Story plaudert die Frau von Bushido (45) jetzt aus, dass ihre Schwiegertochter in spe in der neuen Dokumentation zu sehen sei: "Das ist auch mein Wunsch – sie gehört einfach zu unserer Familie seit zwei Jahren." Doch jetzt bekommt Yasmine auch direkt die negativen Seiten mit, offenbart Anna-Maria: "Jetzt kriegt sie natürlich auch ein bisschen Hass ab. [...] Dann lese ich mir die Kommentare durch und denke, ich schaue nicht richtig. Es schreiben einige: 'Ihr gemachten Frauen', dieses Mädchen ist gerade erst 19 Jahre alt geworden und an ihrem Körper ist zu 100 Prozent alles echt."

Die Schwester von Sarah Connor (43) versteht sich sehr gut mit Yasmine. In ihrer Story führt Anna-Maria fort: "Sie ist ein richtig tolles Mädchen – sie packt im Haushalt mit an, hilft mir mit den Kleinen und ist still, aber auch witzig." Dabei kommt die achtfache Mutter kaum aus dem Schwärmen heraus und erzählt von dem ersten Kennenlernen: "Ich habe damals zu Montry gesagt, dass er sie immer gut behandeln soll. Solche Mädchen findest du nicht oft." Erst nach sechs Monaten habe ihr Sohn seine Freundin mit nach Hause gebracht, was Anna-Maria sehr gefreut habe.

Anna-Maria hatte ihren ersten Sohn Montry während ihrer Beziehung mit Pravit Anantapongse, einem ehemaligen Background-Tänzer ihrer Schwester, bekommen. In den vergangenen Jahren wollte der 21-Jährige nicht in der Öffentlichkeit stehen, er wurde auf Bildern immer mit einem Smiley verdeckt. Jetzt scheint er gemeinsam mit seiner Freundin in das Rampenlicht zu wollen, denn seit einigen Wochen können die Follower den ältesten Sohn immer öfter in den Storys seiner Mama entdecken.

Instagram / yasminelucyy Yasmine Marczak

Instagram / yasminelucyy Montry Lewe und Yasmine Marczak

