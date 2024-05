Dieses Paar gewinnt die Profi-Challenge von "Let's Dance"!

Was für ein Abend: Die Profi-Challenge von Let's Dance bezauberte heute Abend die Fans der Tanzshow. Denn nach dem großen Finale in der vergangenen Woche waren nun nur die Profis dran. So tanzten beispielsweise Valentin Lusin (37) und Massimo Sinató (43) zusammen und rissen das Tanzparkett ab. Nach vielen fulminanten Auftritten war es dann so weit, die Sieger zu krönen. Am Ende entschied es sich zwischen diesen drei Paaren: Ekaterina Leonova (37) und Paul Lorenz (37), Massimo und Valentin sowie Anastasia Stan und Evgeny Vinokurov (33)! Wer hat aber die meisten Anrufe der Zuschauer bekommen? Tatsächlich das Männerduo – und somit sind die beiden Herren die Gewinner von "Die große Profi-Challenge" 2024!

Doch was bedeutet das eigentlich? Massimo und Valentin choreografieren das Opening der berühmten Kennenlernshow 2025. Doch nicht nur das: Sie bekommen zudem den sogenannten Bonus-Rankingpunkt. Diesen dürfen sie in der kommenden Staffel bis zur vierten Show gemeinsam mit ihrem Star einlösen und sich somit einen Vorteil sichern. 2023 gewannen Malika (33) und Zsolt (36) die Challenge.

Zu dem Zeitpunkt hätte sich Malika wohl noch nicht ausmalen können, was rund ein Jahr später passieren würde. Mit ihrem Promi-Tanzpartner Gabriel Kelly (22) wurde sie nämlich "Dancing Star 2024". "Ich glaube, man merkt, dass wir gerade erst mal gar nicht glauben können, was passiert ist. Meine Knie sind weich und das ist wie ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist", betonte sie kurz nach ihrem Sieg gegenüber RTL.

Valentin Lusin, "Let's Dance"-Teilnehmer

Gabriel Kelly und Malika Dzumaev, Gewinner von "Let's Dance" 2024

