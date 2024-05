Michelle Obama trauert: Ihre Mutter Marian ist gestorben

Es sind traurige Nachrichten von Michelle Obama (60): Ihre Mutter Marian Robinson ist gestorben. Das teilt die Ehefrau des Ex-Präsidenten Barack Obama (62) auf Instagram mit emotionalen Worten mit: "Meine Mutter Marian Robinson war mein Fels in der Brandung, immer da, wenn ich etwas brauchte. Sie war für unsere gesamte Familie ein fester Rückhalt, und wir sind untröstlich, dass sie heute von uns gegangen ist." Dazu teilt die Zweifachmama ein Bild der Verstorbenen, auf dem sie lächelt. Marian wurde 86 Jahre alt.

Wie viel Marian Michelle bedeutet, machte sie bereits mehrmals auf Social Media deutlich. Vor einigen Jahren widmete die einstige First Lady ihrer Mutter einen Beitrag zum Geburtstag und richtete niedliche Worte an sie: "Alles Gute zum Geburtstag, Mom! Deine bedingungslose Liebe hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Du bist mein Fels und ich werde immer deine Miche sein. Ich liebe dich."

In dieser schwierigen Zeit dürften nicht nur die netten Worte ihrer Fans Trost spenden, sondern auch Michelles Familie. Sie und ihr Ehemann sind seit 1992 verheiratet und sind seitdem ein Herz und eine Seele. Auch er teilt rührende Zeilen in seiner Instagram-Story, um sich von seiner Schwiegermutter zu verabschieden: "Es wird niemals wieder so jemanden wie Marian Robinson geben."

Getty Images Michelle Obamas Mutter Marion Robinson im April 2011

Andy Wong-Pool/Getty Images Michelle Obama mit ihrer Mutter Marian Robinson in Peking

