Henrik Stoltenberg kennt offenbar keine Scheu, was Sex vor der Kamera angeht! Aktuell ist der Student bei Love Island mit der gelernten Hotelfachfrau Aurelia Lamprecht auf Flirtkurs. Nach einem Streit hatten die beiden die Gelegenheit, sich bei einer gemeinsamen Nacht in der Privatsuite wieder näherzukommen – und ließen diese auch nicht ungenutzt: Sie hatten sogar Sex. Im Vorjahr verliefen solche Situationen jedoch nicht immer glücklich: Mischa Mayer (28) erlebte beispielsweise eine echte Pleite, weil sein bestes Stück im entscheidenden Moment nicht so wollte wie er. Hatte Henrik Angst, dass ihm das auch passieren könnte?

"Ich hoffe nicht", erklärte der Kölner vor den Dreharbeiten gegenüber Promiflash und fügte hinzu, dass er sich sogar sicher sei, dass es seinerseits nicht zu einem solchen Malheur kommen könne. Darüber hinaus machte Henrik deutlich, dass er in Sachen Sex ohnehin recht selbstbewusst sei. Zumindest habe er sich diesbezüglich keine Grenzen gesetzt: "Ich lasse mich darauf ein, ich bin offen für alles. Bin einfach gespannt." Eine Decke als Sichtschutz vor den Kameras wolle er sich aber dennoch nicht nehmen lassen.

Anders als Mischa scheint Henrik sogar sehr stolz auf sein Schäferstündchen zu sein. Während der Promi Big Brother-Kandidat seine Mitstreiter damals nicht über die tatsächlichen Geschehnisse in der Suite informierte, stolzierte der Blondschopf direkt zu seinem Mitstreiter Josua Günther, um ihm von seinem Bett-Erlebnis zu berichten.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTL II/Magdalena Possert Mischa und Ricarda in der neunten "Love Island"-Folge

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, ehemaliger "Love Island"-Teilnehmer

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Teilnehmer 2020

