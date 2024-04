Auch er ist dabei: Mischa Mayer kämpft bei Fame Fighting!

Und schon wieder steht ein neuer Kämpfer für Fame Fighting Challenger fest – Mischa Mayer (32) steigt in den Ring! Bei dem Boxevent treten 16 Realitystars gegeneinander an, um sich für das Hauptevent im November zu qualifizieren. Auf dem offiziellen Instagram-Profil des Events heißt es: "Mischa Mayer aus Mannheim, bekannt aus Love Island kämpft am 24. Mai bei Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach."

Die Fans sind begeistert und freuen sich offenbar riesig über Mischas Teilnahme! Einer kommentiert: "Das wird endlich mal ein guter Kampf! Mischa soll den Hauptkampf bekommen!" Ein anderer tippt: "Der coolste von allen und der Grund, wieso ich es schauen werde!" Die Follower des Ex-Love-Islander feuern den 32-Jährigen jetzt schon fleißig in den Kommentaren an und sind sich sicher: Er wird abliefern!

Da Mischa sich in der vergangenen Zeit aus jeglichen Formaten heraushielt und sich auch von Social Media zurückzog, ist die Freude über seine Rückkehr bei den Fans jetzt umso größer! Privat scheint es für den einstigen Big Brother-Kandidaten aber eigentlich ganz gut zu laufen. Im Oktober 2023 erzählte er in seiner Instagram-Story, dass er wieder in festen Händen ist: "Sie ist mir im Klub aufgefallen und ich wollte wissen, wer sie ist. Habe dann auf Insta gesucht, wo mir aufgefallen ist, dass ich sie schon 2018 angeschrieben hatte. Damals habe ich keine Antwort bekommen." Beim zweiten Versuch scheint es aber mit ihm und seiner Nessa geklappt zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, Ex-"Love Island"-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer mit seiner Freundin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Mischa gute Chancen hat? Auf jeden Fall! Er wird gewinnen. Es gibt schon bessere... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de