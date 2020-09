Die Netz-Welt trauert um Kellollayne Oliveira. In den sozialen Netzwerken nimmt die gebürtige Brasilianerin ihre Community mit mehr als 26.000 Followern regelmäßig in ihrem Alltag mit. Neben ihrer Rolle als Mutter und Ehefrau ist die dunkelhaarige Schönheit auch eine Unternehmerin mit ihrem eigenen kleinen Café. Jetzt folgen allerdings traurige Neuigkeiten um die Influencerin: Kellollayne ist durch einen Stromschlag im Alter von 25 Jahren ums Leben gekommen.

Wie The Sun berichtete, kam es am vergangenen Samstag zu tragischen Szenen: Beim Putzen ihres Cafés erlitt Kellollayne an der Heizung einen Stromschlag und verstarb durch die Folgen der starken Spannung. Wie genau es zu der elektrischen Ladung an dem Heizkörper kam, ist bisher allerdings noch unklar. Die junge Mutter wurde bereits im Kreise ihrer Liebsten beigesetzt.

Erst vor drei Wochen feierten Kellollayne und ihr Partner den ersten Geburtstag ihres gemeinsamen Töchterchens. Der plötzliche Tod der Netz-Bekanntheit löste Entsetzen aus. "Eine großartige Frau. Du hast so viel Gutes getan!" und "Ich kann es immer noch nicht glauben, dass sie tot ist!", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter den Beiträgen der Verstorbenen.

