Antony Costa (39) gibt private Einblicke. Der Brite wurde als Mitglied der erfolgreichen Boyband Blue weltberühmt. Fernab der Bühne lässt der Sänger seine Fans in den sozialen Medien an seinem Leben teilhaben. Dort gab er auch bekannt, dass er sich einer neuen Herausforderung gestellt hat: Er möchte Gewicht verlieren! Vier Wochen nach dem Diät-Start gibt er nun ein Update und zeigt einen beeindruckenden Vorher-Nachher-Vergleich.

"Ich fühle mich super, gesünder und fitter als in den vergangenen Jahren", schreibt Antony in einem Instagram-Post, in dem er seinen Abnehmerfolg zeigt – und der kann sich sehen lassen. Innerhalb eines Monats hat er sichtlich an Gewicht verloren. Doch wie schafft er das? Er achte sehr auf seine Ernährung, besuche aber auch regelmäßig das Fitnessstudio. Dass er noch längst nicht sein Wunschgewicht erreicht hat, macht er aber auch deutlich – der Musiker ist nach wie vor hoch motiviert, weiter an seiner Figur zu arbeiten.

Antony schließt sich damit anderen Promis an, die die vergangenen Wochen und Monaten ebenfalls genutzt haben, um abzuspecken. So überraschte Rebel Wilson (40) ihre Fans auch mit einer veränderten Silhouette. Für ihr Diätprogramm wirft sie sich regelmäßig in Sportklamotten – und hat dadurch schon 20 Kilogramm verloren.

Anzeige

Getty Images Simon Webbe, Lee Ryan, Duncan James and Antony Costa der Band Blue 2012 in London

Anzeige

Getty Images Antony Costa, 2015

Anzeige

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de