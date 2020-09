Rebel Wilson (40) strahlt mit der Spätsommer-Sonne um die Wette! Die Schauspielerin hat das Jahr 2020 zu ihrem ganz persönlichen "Jahr der Gesundheit" gemacht – und in diesem Zuge bereits gut 20 Kilo abgenommen. Seit Monaten reißt sie sich jetzt schon am Riemen, rackert sich im Fitnessstudio ab und verzichtet fast gänzlich auf Süßkram. Und ein neues Foto im Netz beweist: Diese Disziplin zahlt sich aus! Rebel wirkt so selbstbewusst wie nie.

Zwar hat die "Isn't It Romantic"-Darstellerin schon immer einen recht souveränen Eindruck gemacht, mittlerweile strotzt sie jedoch nur so vor Selbstsicherheit! Der Blick auf ihrem aktuellen Instagram-Schnappschuss: fesselnd. Die Pose der 40-Jährigen: stolz bis in die Haarspitzen, von denen ihr einige verwegen ins Gesicht fallen. Dazu schreibt Rebel: "Mein Glam-Team hat sich mal wieder selbst übertroffen." Doch das sehen ihre Follower nicht so…

Ihre Community scheint sich einig zu sein: Die einzige, die sich mit diesem Bild mal wieder übertrifft, ist Rebel selbst! "Du Diva, damit schießt Du den Vogel echt ab!", schreibt ein begeisterter Fan. "Du stellst dein altes Ich mit deinem neuen Ich wirklich in den Schatten", kommentiert ein weiterer User den Beitrag.

Rebel Wilson im August 2020

Rebel Wilson im Juli 2020

Rebel Wilson im August 2020

