Rachel Boston (38) scheint überglücklich zu sein! Schon seit einigen Jahren läuft es für die Schauspielerin beruflich ziemlich gut. Sie machte sich vor allem durch ihre Rolle als Ingrid Beauchamp in der Serie "Witches of East End" einen Namen und steht seitdem für verschiedene Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Doch jetzt hat Rachel nicht nur beruflich einen Grund zur Freude: Sie ist offenbar wieder verliebt!

Auf Instagram teilte die 38-Jährige einen Schnappschuss mit ihrem vermeintlich neuen Freund: Die beiden stehen auf einer Obstwiese und küssen sich. Um sie herum sind unzählige Apfelbäume, von denen sie zuvor scheinbar etwas Kernobst geerntet haben, denn Rachel hält zwei mit Äpfeln gefüllte Beutel in der Hand. Die Aufnahmen von ihrem romantischen Date in der Natur versah die "The Last Bridesmaid"-Darstellerin mit einem Apfel- und einem Herzaugen-Emoji.

Dass Rachel ihren neuen Lover ihrer Social-Media-Community zeigt, ist aber keine Premiere. Schon vor drei Wochen veröffentlichte sie das erste Pärchenfoto, auf dem der Brillenträger liebevoll seinen Arm um sie legt. Bis jetzt verriet die Amerikanerin allerdings weder nähere Details zu ihm, noch zu der vermeintlichen Beziehung.

