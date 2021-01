Rachel Boston (38) hat in ihrem Familienstammbaum gestöbert – und Erstaunliches dabei herausgefunden! Die Schauspielerin sammelte hierzulande eine große Fangemeinde durch ihre Rolle der Ingrid Beauchamp in der Serie "Witches of East End" – und ist demnächst auch in ihrem ersten Weihnachtsfilm "Christmas Carousel" zu sehen. Im Rahmen von Interviews zu dem Streifen erklärte die gebürtige US-Amerikanerin jetzt, dass ihre familiären Wurzeln teilweise in Großbritannien liegen, und zwar genauer gesagt in einer ganz besonderen Familie: Über einige Ecken ist der TV-Hexen-Star mit keiner Geringeren als Herzogin Kate (38) verwandt!

Im Gespräch mit Southern Living gab die 38-Jährige preis, dass Zweige ihres Familienstammbaums seit einigen Jahren royal sind! "Ich bin sehr, sehr entfernt verwandt mit Herzogin Kate. Ich bin sowas wie ihre Cousine achten Grades oder so", verlautbarte Rachel stolz. Das habe sie dank ihrer Mutter überhaupt erst herausgefunden, denn die sei fasziniert von Ahnenforschung: "Sie wusste, dass die Mutter von Kates Vater den gleichen Nachnamen wie meine Oma hatte. Wir haben alles nachgeprüft und tatsächlich sind wir entfernt miteinander verwandt."

Ob wohl auch Kate von ihrer entfernten Verwandten aus den USA weiß? Erst seit dem 29. April 2011 ist die Britin Teil der britischen Königsfamilie – und hatte zuvor keine blaublütigen Verbindungen. Die Normalität aus ihrer Kindheit und Jugend soll sich die Mutter von Prinz George (7), Prinz Louis (2) und Prinzessin Charlotte (5) zudem erhalten haben: "Sie lebt das Leben einer arbeitenden Mutter mit drei kleinen Kindern – nur, dass sie eine andere Art von Tagesjob hat als die meisten anderen", verriet kürzlich eine Quelle gegenüber People.

Getty Images Rachel Boston im August 2015

Getty Images Herzogin Kate im August 2020

Getty Images Rachel Boston, Schauspielerin

