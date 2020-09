Es geht wieder in die heiße Phase! Die Billboard Music Awards sollten in diesem Jahr eigentlich schon längst verliehen worden sein – wenn da nicht die kritische Gesundheitssituation dazwischen gekommen wäre. Statt im April wird der Preis nun am 14. Oktober an die glücklichen Gewinner übergeben. Und für wen die begehrten Trophäen zum Greifen nahe sind, ist nun auch bekannt: Die Nominierten in den 15 verschiedenen Kategorien wurden offiziell bekanntgegeben!

Billboard gab die Künstler nach und nach auf dem dazugehörigen Twitter-Account bekannt. Post Malone (25) war hier in Sachen Nominierungen auf jeden Fall schon mal der große Abräumer: Er wurde sage und schreibe 16-mal nominiert. Lil Nas X kann immerhin 13 vorweisen und Billie Eilish (18) und Khalid (22) wurden je zwölfmal nominiert. Lizzo (32) darf elfmal auf einen Award hoffen und Rapper Kanye West (43) hat immerhin neunmal die Chance, einen Preis abzusahnen.

Einer kann sich schon jetzt über eine Auszeichnung freuen: Country-Legende Garth Brooks wird den diesjährigen Icon-Award entgegennehmen. Moderiert wird die Verleihung wie auch schon in den vergangenen beiden Jahren von Kelly Clarkson (38).

Die Nominierten in den wichtigsten Kategorien im Überblick:

Bester Künstler:

Billie Eilish

Jonas Brothers

Khalid

Post Malone

Taylor Swift

Bester Newcomer:

DaBaby

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Roddy Ricch

Billboard Chart Achievement Award:

Mariah Carey

Luke Combs

Lil Nas X

Harry Styles

Taylor Swift

Bester männlicher Künstler:

DaBaby

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Ed Sheeran

Beste Künstlerin:

Billie Eilish

Ariana Grande

Halsey

Lizzo

Taylor Swift

Getty Images Post Malone im Februar 2020

Instagram / lilnasx Lil Nas X im März 2020

Getty Images Die Billboard Music Awards 2019

