In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Las Vegas die alljährlichen Billboard Music Awards verliehen. Zu diesem Anlass gaben sich wieder etliche Stars der Musik- und Unterhaltungsbranche die Klinke in die Hand. Die absoluten Hingucker an dem Abend waren natürlich die Outfits der Ladys wie Taylor Swift (29) oder Priyanka Chopra (36). Aber auch die Männer konnten ziemlich gut mithalten: Promiflash zeigt euch die schönsten Looks der Musik-Show!

Mit ihrer Garderobe versetzte Taylor die Fotografen in totale Ekstase. In einem fliederfarbenen Mini-Dress mit langen Ärmeln legte die "ME!"-Interpretin einen glanzvollen Red-Carpet-Auftritt hin. Konkurrenz machte ihr Sophie Turner (23). Die Schauspielerin hatte sich für einen bunten Overall entschieden und stach darin aus der Masse heraus. Für wahrlich glanzvolle Momente sorgten die Leinwand-Schönheiten Priyanka, Olivia Wilde (35) und Julianne Hough (30). Die drei setzten beim Gang über den roten Teppich auf Glitzer- und Metallic-Akzente.

Auch die männliche Fraktion hatte sich für die Preisverleihung in Schale geschmissen. Zum Beispiel überzeugten Joe (29), Nick (26) und Kevin Jonas (31) in offenbar aufeinander abgestimmten Anzügen. Welchen Look findet ihr am coolsten? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Sophie Turner bei den Billboard Music Awards 2019

Getty Images Joe, Nick und Kevin Jonas bei den Billboard Music Awards 2019

Getty Images Schauspielerin Julianne Hough bei den Billboard Music Awards 2019

Getty Images Cardi B, Rapperin

Getty Images Priyanka Chopra bei den Billboard Music Awards 2019

Getty Images Taylor Swift bei den Billboard Music Awards 2019

Getty Images Schauspielerin Olivia Wilde bei den Billboard Music Awards 2019



