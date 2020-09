Lina und ihr Mann Erdem Özgenç sind endlich Eltern geworden! Diese tolle News verkündete der türkische Profifußballer mit einem coolen Selfie aus dem Krankenhaus. Dabei strahlen die Turteltauben um die Wette, während Lina ihre Tochter ganz stolz in den Armen hält. Auf weitere Aufnahmen müssen die Fans auch nicht lange warten. Jetzt teilte die blonde Beauty neue süße Schnappschüsse ihrer kleinen Familie.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Lina zwei Familien-Fotos zusammen mit ihrer neugeborenen Tochter und dem stolzen Ehemann und Papa. "Am 19.09.2020 erblickte unsere Prinzessin um 19.35 Uhr das Licht der Welt und wir können nicht in Worte fassen, wie groß unsere Liebe zu diesem kleinen Wesen ist", schreibt die Influencerin unter dem süßen Bildbeitrag. Dazu verriet Lina, dass ihre Tochter in der 40. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen sei und ihr Leben seitdem täglich bereichern würde.

Dazu ließ es sich Lina auch nicht nehmen in ihrem und Erdems Namen ein Versprechen an Tochter Elin auszusprechen. "Papa und Mama lieben dich über alles und werden immer das Beste geben, um dich glücklich zu machen", schrieb sie weiter.

Anzeige

Instagram / linakk Erdem und Lina Özgenç mit ihrer Tochter Elin

Anzeige

Instagram / linakk Lina und Erdem Özgenç

Anzeige

Instagram / linakk Lina Özgenç, TV-Sternchen

Anzeige

Wie findet ihr die Fotos von Lina und ihrer Familie? Megasüß die drei! Mir gefallen die Bilder nicht so! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de