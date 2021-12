Lina Özgenç gibt ein ehrliches Update! Die einstige Bachelor-Kandidatin fand ihr Liebesglück zwar nicht im Fernsehen, dafür aber kurze Zeit später im wahren Leben. Anfang vergangenen Jahres heiratete sie ihren Liebsten Erdem Özgenç und im September 2020 wurden die Turteltauben auch schon Eltern. Seitdem teilt sie ihren Alltag als Ehefrau und Mama im Netz: Und dieser fällt Lina nicht immer so leicht!

Auf ihrem Instagram-Account postete die Beauty nun Eindrücke von ihrem romantischen Dinner mit ihrem Erdem. In der Bildunterschrift erklärte Lina, dass solche Date-Nights seltener geworden sind, seit sie Mutter ist: "Wisst ihr, was das Schwierigste in der Ehe mit einem oder erst mit mehreren Kindern ist? Die Zeit für sich zu zweit zu finden, um irgendwo auszugehen", schrieb die Blondine.

Zumal ihre Familie nicht immer in ihrer Nähe sei und sie auch keinen Babysitter habe, fügte Lina hinzu. Ansonsten habe sich die Beziehung zu Erdem aber seit der Geburt zum Positiven verändert: "Wir haben es gelernt, einander zu verstehen und lieben uns auf eine ganz andere Weise", schilderte sie in einem früheren Beitrag.

Anzeige

Instagram / linakk Lina und Erdem Özgenç, Ehepaar

Anzeige

Instagram / linakk Lina Özgenç im November 2020 in Potsdam

Anzeige

Instagram / linakk Erdem Özgenç im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de