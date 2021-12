Wird Dominik Stuckmann sich beim Küssen tatsächlich zurückhalten? Erst seit wenigen Stunden ist bekannt, dass der attraktive IT-Spezialist der neue Bachelor wird. An wen er bald seine Rosen verteilen wird, ist noch nicht klar. Dominik hat aber bereits deutlich gemacht, dass er nicht mit allen Kandidatinnen sofort knutschen will. Aber wird der TV-Junggeselle sich wirklich daran halten? Promiflash hat mal bei den Bachelor- und Bachelorette-Experten Lina Özgenç und Daniel Lott nachgefragt: Was halten sie von Dominiks Kuss-Vorhaben?

Lina buhlte in dem Rosenformat 2018 selbst um die Gunst von Ex-Bachelor Daniel Völz (36) – der damals auch als der Knutschelor bekannt war. Von Dominiks Zurückhaltung beim Thema Küssen zeigt sie sich im Promiflash-Interview noch etwas skeptisch: "Da bin ich so gespannt, ob das auch wirklich so stattfindet. Das haben so viele schon gesagt und im Endeffekt hat jeder mit jedem rumgemacht. Bisher waren gefühlt nur Männer dabei, die ihr eigenes Ego pushen wollten. Falls er es wirklich so durchzieht, wie er das vorgibt, dann bin ich ganz bei ihm." Dass sich die ein oder andere Rosenlady von Dominik gerne küssen lassen würde, da hat Lina aber sicherlich keinerlei Zweifel. "Er sieht echt gut aus. Er ist groß und megagut gebaut, und ich glaube, alle Mädels werden ihn vom Optischen her sehr gut finden. [...] Im Vergleich zu den letzten Bachelorn inklusive Daniel Völz aus meiner Staffel, bin ich richtig positiv überrascht von der Auswahl", lautete ihr Urteil.

Auch Daniel Lott ist selbst schon ein alter Hase im Rosenuniversum. 2018 versuchte er, Bachelorette Nadine Klein (36) von sich zu überzeugen. Auch er ist von Dominiks Kuss-Versprechen offenbar noch nicht ganz überzeugt: "Man hat ja schon rausgehört, dass er nicht so viel rumknutschen will, ob er das tatsächlich einhält, ist natürlich die nächste Frage. Ich bin mal gespannt, wie er so zu seinem Wort steht." Mit dem ersten Eindruck kann der neue Rosenverteiler bei Daniel aber schon mal punkten. "Optisch ist er eine sympathische Erscheinung. Auch seine ersten Worte klingen sympathisch", fand er. Dass Dominik bei dem Bachelorette-Star zumindest äußerlich gut ankommt, hat aber offenbar einen ganz bestimmten Grund. "Optisch hätte ich ja auch dieses Jahr Bachelor sein können, wenn ich mir den Dominik so anschaue. Blondes Haar, Dreitagebart, groß. Ja, gut, ich bin ja vergeben", witzelte er über seine Ähnlichkeit zu Dominik.

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

Instagram / linakk Lina Özgenç, Influencerin

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott im Dezember 2021

