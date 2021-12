Wie kommt der neue Bachelor im Rosenkosmos an? Endlich ist bekannt, wer ab Januar 2022 im Flirtshow-Fokus steht. Der 29-jährige Hesse Dominik Stuckmann hofft darauf, in Mexiko auf seine Traumfrau zu stoßen. Im Netz wird bereits heiß diskutiert, ob der Tischtennisspieler der richtige Mann für den begehrten Job ist. Promiflash hat direkt mal bei ehemaligen Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten nachgefragt, was sie sich von Dominik erhoffen.

Daniel Lott findet, dass der neue Bachelor eine "super Erscheinung" ist. "Blondes Haar, Dreitagebart, groß", listete er gegenüber Promiflash auf. Auch seine ersten Worte klingen für den einstigen Finalisten von Nadine Klein (36) ziemlich sympathisch. Er sei vor allem gespannt, ob der 29-Jährige wirklich ein ganz normaler Kerl oder doch eher Typ Macho ist. Auch der amtierende Bachelorette-Sieger Raphael Fasching (23) und seine Freundin Kim-Denise Lang (24) wollen sich überraschen lassen. "Auf den ersten Blick wirkt er sehr sympathisch. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und freuen uns auf die aktuelle Staffel. Die Daumen sind gedrückt, dass er sich für die Richtige entscheidet", betonten die beiden.

Das Bachelor-Trio aus der Staffel mit Niko Griesert (31) – Denise Hersing (25), Stephie Stark (26) und Karina Wagner (25) – ist sich hingegen nicht ganz einig. Im Promiflash-Gespräch verriet Stephie, dass sie bei Dominiks Anblick direkt Lust hätte, noch einmal ein Bachelor-Abenteuer zu starten. "Der Mann macht Hoffnung", schwärmte sie. Ihre gute Freundin Karina ist zwar mittlerweile glücklich vergeben, findet aber ebenfalls, dass der Frankfurter ein Augenschmaus ist. "Groß und blond und für viele Frauen ein Hingucker. Wenn er jetzt noch mit seinem Charakter überzeugen kann, findet er bestimmt die richtige Frau an seiner Seite", hielt sie fest. Lediglich Denise muss noch überzeugt werden – sie bleibt vorerst skeptisch: "Schwierig. Erster Eindruck: bisschen zu viel Fuckboy-Vibes. Vorsicht, Girls! Meins ist Dominik eher nicht so."

Während Inci Sencer (28) den neuen Rosenstar einfach "mega findet", ihm das "gewisse Extra" zuspricht und auch auf Charakterstärke hofft, ist Jade Übach (27) absolut nicht begeistert von dem Fußballfan. Aus einem einfachen Grund: Sie hat die böse Vorahnung, dass Dominik ein Aufreißer und Frauenheld ist. Außerdem hatte sie sich wohl auch optisch was anderes vorgestellt: "Leider wieder blond und so geleckt. Ich hätte mir mal etwas Extrovertiertes mit Tattoos und männlicher gewünscht – kein hübscher Bubi."

Lina Özgenç, die 2018 um das Herz von Daniel Völz gekämpft hatte, glaubt, dass der Rosenverteiler noch viel mehr als gute Optik mitbringt. "Wenn er wirklich so clever ist und ein richtiger Geschäftsmann, bin ich auf jeden Fall ganz bei ihm", nahm sie den IT-Profi beruflich unter die Lupe. Auch, dass Dominik nicht direkt wild knutschen will, hält sie für eine gute Entscheidung. Sie lässt sich aber überraschen, ob er sich an seine Aussagen halten wird. "Das haben so viele schon gesagt und im Endeffekt hat jeder mit jedem rumgemacht. Bisher waren gefühlt nur Männer dabei, die ihr eigenes Ego pushen wollten", zog sie ihr Fazit aus alten Staffeln. Ähnlich sieht das auch Denise Jessica König (28), ehemalige Teilnehmerin bei Sebastian Preuss (31). "Attraktiv, toller Body, gebildet, sportlich, beziehungsfähig – Lebenslauf also top. Mal sehen, wie viel davon Plagiat ist und was übrig bleibt", gab sie sich gegenüber Promiflash noch vorsichtig.

